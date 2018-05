Salute & aspettativa di vita: aumenta il tasso di mortalità negli Stati Uniti

I dati preliminari dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie rivelano dati preoccupanti per la salute della popolazione negli Stati Uniti: lo scorso anno il tasso di mortalità è aumentato. Se i risultati dovessero essere confermati, sarebbe il terzo anno consecutivo in cui l’aspettativa di vita cala tra i cittadini dell’Unione.

Dal 2016 al 2017 la mortalità è salita di meno dell’1%, ma considerando che nel 2016 era calata, gli analisti ritengono che la nuova tendenza porterà ad una generale diminuzione dell’aspettativa di vita.

Le malattie per le quali sono aumentati i decessi sono Alzheimer, diabete, influenza e polmonite, e si teme anche un incremento di decessi per suicidi, colpi d’arma da fuoco e overdose di droghe. Stabile la mortalità per cardiopatie ed in diminuzione quella per tumori e Aids.