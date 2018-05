Salute: noci fanno bene al cuore e riducono il rischio di cancro perché agiscono sul microbioma

Un gruppo di ricercatori dell’Università dell’Illinois ha pubblicato uno studio sul The Journal of Nutrition, secondo cui le noci sono salutari e riducono il rischio di ammalarsi di cancro al colon-retto perché agiscono sul microbioma intestinale: le noci sono ricche di fibre che agiscono sul microbioma intestinale, aiutando i batteri a svolgere il loro ruolo. “Abbiamo scoperto che quando si consumano le noci aumenta i microbi che producono il butirrato, un metabolita benefico per la salute del colon, quindi l’interazione delle noci con il microbioma contribuisce a produrre alcuni di questi effetti sulla salute“, ha spiegato Hannah Holscher, autrice dello studio.

Ricchi di fibre, oltre alle noci, sono frutta, verdura, cereali integrali e legumi: assumere una varietà di questi alimenti aiuta a promuovere la diversità nel microbioma intestinale, che a sua volta migliora la salute.

Oltre a influenzare il microbiota e gli acidi biliari secondari derivati dai microbi, le noci riducono anche i livelli di colesterolo LDL.