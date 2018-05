Salute, Hiv: protesta degli attivisti per dire stop ai tagli

Basta tagli alla spesa sulla pelle delle persone con HIV. È lo slogan della protesta degli attivisti a Roma domani sera, 22 maggio, in occasione dell’apertura del 10° Congresso Nazionale Icar, Italian Conference on Aids and Antiviral Research, che si terrà dal 22 al 24 maggio 2018, presso l’Ergife Palace Hotel.

Un’azione diretta è prevista per le ore 20 durante i lavori della prima giornata del summit.La protesta è rivolta contro i tagli al sistema socio-sanitario che mettono a rischio gli standard di cura e assistenza necessari a garantire il diritto alla salute delle persone con HIV.

A partire dalle 19.50 sarà possibile seguire l’azione diretta degli attivisti sulla pagina Facebook delle associazioni dove, dalla stessa ora, sarà disponibile anche il comunicato stampa congiunto con le dichiarazioni dei protagonisti dell’iniziativa.