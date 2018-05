Salute & Tecnologia: sempre più giovani nelle cliniche per disintossicarsi dai social media

Sono in aumento i giovani che decidono di rivolgersi a centri per il trattamento delle dipendenze da social media: l’assuefazione dei ragazzi a Facebook, Instagram, Twitter e così via sta incrementando anche il numero dei rehab center, dove gli adolescenti vengono lasciati senza smartphone e internet e consigliati a seguire programmi specializzati.

Il Centro “Paradigm” in California sostiene di avere un tasso di successo pari all’80% sui ragazzi che arrivano ad usare gli smartphone 6-7 ore al giorno. La retta può arrivare a costare 50.000 dollari.