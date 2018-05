Salvini all’Europa: “Basta invasioni di campo”

Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Proseguono le invasioni di campo. Dopo francesi e tedeschi, oggi è il turno del ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn: ‘Spero che Mattarella non permetta al nuovo governo italiano di distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa’. Confermo: all’estero siano sereni, agli italiani ci pensiamo noi”. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, leader della Lega.

“Abbiamo a che fare con una situazione in Italia che ci può danneggiare, ma che può danneggiare anche gli italiani – ha detto Asselborn, a margine del Consiglio Affari Esteri, riunito a Bruxelles nel formato Commercio – Spero che il presidente italiano riesca a svolgere un ruolo per prevenire la perdita di tutti i progressi fatti negli ultimi otto anni”.

