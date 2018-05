Emergenza notturna a Capri : una persona colpita da infarto necessitava di trasferimento, in codice rosso, in una struttura sanitaria idonea. L’elicottero non è però riuscito ad alzarsi in volo a causa della nebbia : per condurre il paziente a Napoli è stato necessario ricorrere all’idroambulanza.

Sanità: emergenza notturna a Capri, l’elicottero non si alza in volo per la nebbia

Emergenza notturna a Capri: una persona colpita da infarto necessitava di trasferimento, in codice rosso, in una struttura sanitaria idonea. L’elicottero non è però riuscito ad alzarsi in volo a causa della nebbia: per condurre il paziente a Napoli è stato necessario ricorrere all’idroambulanza. Da Marina Grande è partita la motovedetta, dopo aver caricato il

