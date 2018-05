Sanità: Federfarma, in Veneto disagi per ricetta dematerializzata, ci scusiamo (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Solo nell’ultima settimana dalla Regione abbiamo ricevuto 6 comunicazioni che ci segnalano semplicemente i problemi tecnici che naturalmente non interessano solo noi, ma anche i medici di base che utilizzano il nostro stesso sistema informatico per inserire la ricetta. I cittadini, quindi, fanno coda dal medico per il medesimo disservizio informatico e successivamente rischiano di aspettare tempi lunghi anche nelle nostre farmacie per avere in mano il farmaco. è tutta la filiera che è in difficoltà per i disservizi informatici che provocano problemi ai pazienti”, spiega.

‘Comprendiamo fino in fondo il disagio del cittadino e le sue lamentele e ci scusiamo perché le farmacie sono abituate a dare un standard di servizio d’eccellenza. Per questo ci siamo attivati immediatamente con la Regione e gli uffici preposti per segnalare i ripetuti problemi e disservizi del sistema informatico e ci auguriamo che la situazione venga risolta nel più breve tempo possibile perché a rimetterci sono le persone in difficoltà”, conclude il presidente di Federfarma Veneto.