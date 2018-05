Sanità: Federfarma, in Veneto disagi per ricetta dematerializzata, ci scusiamo

Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Ci scusiamo con cittadini e pazienti per i disagi ed il disservizio riscontrati in questi giorni nelle farmacie a causa del malfunzionamento del sistema informatico regionale per la ricetta dematerializzata. I farmacisti, come sempre, hanno cercato di sopperire con professionalità ed impegno alle criticità e dove possibile evadere le richieste dei pazienti che sono in estrema difficoltà. Ci siamo già attivati presso la Regione perché il problema venga risolto nel più breve tempo possibile”. Così il presidente dei Federfarma Veneto, Alberto Fontanesi, interviene per spiegare e sottolineare le difficoltà delle farmacie di questi giorni. Nello specifico il sistema informatico regionale per la ricetta dematerializzata, denominato Sar (sistema di accoglienza regionale), negli ultimi giorni è spesso vittima di problemi tecnici, rallentamenti e black out che non consentono ai farmacisti di erogare i farmaci richiesti.

‘Si tratta di un problema serio ‘ sottolinea Fontanesi ‘ perché metti in grave difficoltà i cittadini che non riescono a reperire i farmaci. Dal canto nostro stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità, ma quando il sistema va in tilt se il paziente non ha il promemoria cartaceo del medico, ma solo la tessera sanitaria per noi è impossibile erogare il farmaco. E questo ci crea ancor più difficoltà per le patologie gravi, per gli anziani, per le mamme e per i bambini e per tutte quelle persone che hanno bisogno urgente”.