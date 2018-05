Santa Rita da Cascia: patronati, simboli e preghiera

Santa Rita da Cascia è invocata per i casi disperati, nelle preghiere per riportare la pace in famiglia dopo periodi burrascosi, per le crisi matrimoniali, e dalle future mamme affinchè protegga i loro piccoli. Quali sono i simboli di Santa Rita? In primis la rosa, fiore elegante e profumato. Come questo, la santa fiorisce nonostante le spine che la vita le ha riservato.

Le api, invece, si ricollegano al primo miracolo in vita: la guarigione di un contadino che, tagliatosi profondamente con una falce, abbandonò frettolosamente il lavoro in cerca di aiuto e, nel passare accanto alla piccola Rita, si accorse che la piccola aveva delle api che le ronzavano intorno al viso e fece un gesto con la mano per allontanarle. Nel ritirare la mano a sé, con stupore vide d’esser guarito. Ed ancora: la vite rigogliosa nel monastero, che ancora oggi produce ogni anni uva bianca, è il simbolo di obbedienza della Santa e della sua fecondità spirituale; le stigmate di amore vero, donato incondizionatamente ad amici e nemici, vicini e lontani; l’anello nuziale e la corona del Rosario di Santa Rita di amore filiale verso la Madre di Dio, imitando le sue virtù. Dall’unione della rosa ritiana col cuore agostiniano, il logo di Santa Rita: la rosa dentro al cuore.

Ecco la preghiera per i casi impossibili e disperati: “O cara Santa Rita, nostra Patrona anche nei casi impossibili e Avvocata nei casi disperati, fate che Dio mi liberi dalla mia presente afflizione, e allontani l’ansietà, che preme così forte sopra il mio cuore. Per l’angoscia, che voi sperimentaste in tante simili occasioni, abbiate compassione della mia persona a voi devota, che confidentemente domanda il vostro intervento presso il Divin Cuore del nostro Gesù Crocifisso. O cara Santa Rita, guidate le mie intenzioni, in queste mie umili preghiere e ferventi desideri. Emendando la mia passata vita peccatrice e ottenendo il perdono di tutti i miei peccati, ho la dolce speranza di godere un giorno Dio in paradiso insieme con voi per tutta l’eternità. Così sia. Santa Rita, Patrona dei casi disperati, pregate per noi. Santa Rita, Avvocata dei casi impossibili, intercedete per noi”.