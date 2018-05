L’Unità di Progetto della Regione Sardegna per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna, durante un’operazione di controllo del territorio, ha individuato e abbattuto 27 maiali nelle campagne di Desulo e 30 in quelle di Ovodda (Nuoro).

article

1092410

MeteoWeb

Sardegna, peste suina: abbattuti 57 maiali non registrati

L’Unità di Progetto della Regione Sardegna per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna, durante un’operazione di controllo del territorio, ha individuato e abbattuto 27 maiali nelle campagne di Desulo e 30 in quelle di Ovodda (Nuoro). I suini erano al pascolo brado illegale, non registrati nell’anagrafe animale, mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari e

http://www.meteoweb.eu/2018/05/sardegna-peste-suina-abbattuti-57-maiali-non-registrati/1092410/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/03/Rural-Market-Maialini-di-Cinta-Senese-Ph.-Lucio-Rossi.jpg

peste suina,sardegna

NEWS