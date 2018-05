Scienza e comunicazione: giornalisti e sanità a confronto su medicina, salute, informazione e fake news

Mercoledì 23 maggio, alle ore 15.30, presso l’Aula Mediterraneo del padiglione H dell’A.O.R.N. Antonio Cardarelli, il mondo della sanità e del giornalismo si confronteranno analizzando il rapporto tra comunicazione e salute, scienza e sistema dell’informazione.

Il seminario formativo dal titolo “Informazione e Sanità. La comunicazione scientifica ai tempi della networked society”, organizzato dal Consorzio Ro.Ma. in collaborazione con AssoStampa Napoli Nord, patrocinato dall’UNICEF Campania, sarà moderato da Ettore Nardi, giornalista e Segretario del comitato regionale UNICEF e vedrà in apertura le relazioni di Ciro Verdoliva Direttore Generale dell’A.O.R.N. Antonio Cardarelli, Domenico Falco Vice-Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Regione Campania e Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania e Margherita Dini Ciacci Presidente di UNICEF Campania.

A seguire, interverranno: Barbara Saracino, ricercatrice in Sociologia Generale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e componente del centro di ricerca indipendente Observa – Science in Society, che presenterà i principali risultati di una ricerca relativa al rapporto tra scienza, tecnologia ed opinione pubblica in Italia; Francesco Marrazzo, sociologo della comunicazione con incarichi di docenza presso il Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II ed il Master in Management of Public Affairs dell’Università Suor Orsola Benincasa, che si soffermerà sulle nuove forme di giornalismo e comunicazione scientifica e sul ruolo del giornalista pubblico nella divulgazione di tematiche a carattere medico-sanitario; Raffaella Leveque ed Ettore Di Lorenzo, giornalisti professionisti e ideatori del Festival “No Fake No News”, prima iniziativa in Italia espressamente dedicata alla disinformazione in ambito scientifico e specificamente rivolta ai professionisti dell’informazione, che si terrà il prossimo ottobre a Napoli. Il seminario, della durata di 4 ore, è aperto alla partecipazione di tutti gli interessati e rilascia quattro crediti formativi professionali per gli iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.