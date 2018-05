Trieste è stata scelta per l’organizzazione di ESOF 2020, la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica. La manifestazione si svolgerà a Trieste da sabato 4 luglio a venerdì 10 luglio 2020.

Ben 32 proposte per la prima call di proEsof , il progetto che lancia una serie di eventi e iniziative come tappe di avvicinamento a Esof 2020 , l’ Euroscience open forum che farà diventare Trieste la Capitale Europea della Scienza.

