Scontro treno-tir nel Torinese, testimone: “Una tragedia annunciata, tanti i passaggi a livello pericolosi”

“E’ una tragedia annunciata. Di passaggi a livello pericolosi come quello ce ne sono tanti sulla linea tra Ivrea e Chivasso. Ed e’ un caso che sia successo un incidente solo adesso. Il Treno viaggiava a 100-120 chilometri orari quando si e’ scontrato con il Tir. Il trasporto eccezionale era impegnato in una complessa manovra in mezzo al passaggio a livello. Se ci fossero stati dei sensori che segnalavano la presenza di un mezzo sui binari probabilmente la tragedia si poteva evitare. Invece il macchinista ha azionato il meccanismo per la chiusura delle sbarre ed e’ piombato sul tir“: lo ha dichiarato un residente della frazione Are’ di Caluso che dove ieri sera si è verificato un incidente che ha provocato la morte di 2 persone. L’uomo si è recato sul posto subito dopo avere avvertito il boato dell’impatto.