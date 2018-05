Scontro treno-tir nel Torinese, il racconto del ferito: “Mi sento miracolato. Ero nella prima carrozza, quella messa peggio”

“E’ successo tutto in fretta, non so se sia stata fortuna o il fatto di non aver mai perso la lucidità o una combinazione di entrambe le cose ma mi sento miracolato. Ero nella prima carrozza, quella messa peggio“: lo ha dichiarato Marco Imparato, 19enne, studente, rimasto ferito ieri sera nell’incidente ferroviario tra un treno regionale e un tir nei pressi di Caluso. “Avevo preso treno a Torino Porta Nuova e mi sono addormentato a Chivasso, mi sono svegliato poi ad un tratto ho sentito un boato, si sono spente le luci e in mezzo secondo sono stato sbattuto in aria, ho cominciato a rotolare, e quando sono ricaduto sul pavimento mi sono aggrappato con le mani alle pareti per smettere di essere sballottato tra le poltrone. Poi quando tutto è finito ho visto che c’era una finestra rotta e sono saltato giù, quindi ho cominciato a camminare per cercare aiuto“. “Non ho mai perso conoscenza ho sempre cercato di rimanere sveglio e di collaborare. Pensavo fosse un sogno ma invece non era così perché sentivo le botte“.