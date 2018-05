Scoppia l’estate

Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Continua l’instabilità del mese di maggio, che dopo le ultime perturbazioni potrebbe finalmente portare un mutamento. Ancora temporali, anche molto forti, poi da giovedì, comunica ‘iLMeteo.it’, l’avanzata dell’anticiclone africano Scipione riporterà l’atmosfera più stabile con caldo in aumento.

Oggi condizioni di maltempo su gran parte delle regioni con piogge forti soprattutto al Nord, con possibili grandinate. Calo termico di 5-6°C atteso per la sera, poi lenta risalita delle temperature.

Domani i temporali si concentreranno maggiormente sulle regioni centro-meridionali, meno sulla Pianura Padana, probabili sull’arco alpino, ma entro sera il tempo migliorerà ovunque.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, avvisa che da giovedì l’anticiclone africano Scipione porterà un’atmosfera più stabile, un tempo più soleggiato e temporali relegati ormai soltanto sui rilievi, nel corso del pomeriggio. Temperature in rapido aumento, fino a raggiungere 28-32°C su quasi tutte le regioni nel weekend 26-27 maggio.