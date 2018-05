A Scuola di Petcare: più di 100 scuole calabresi hanno partecipato all’ultima edizione

Tre sono le classi primarie che in Calabria hanno vinto l’edizione 2017/2018 del progetto “A Scuola di Petcare” e la possibilità di trascorrere una giornata in compagnia di un amico peloso a quattro zampe e di un istruttore cinofilo.

Le scuole primarie calabresi vanno a lezione di Petcare e confermano il successo di un progetto decennale firmato PURINA, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione. Un successo che si conferma negli anni: dal 2014 sono 1 milione i bambini coinvolti in tutta Italia e solo in Calabria i kit distribuiti sono più di 100.

Un’iniziativa speciale che regala alle tre classi vincitrici – tutte e tre parte dell’Istituto Comprensivo Rossano 3° – la possibilità di sentirsi parte di un grande progetto e di promuovere un rapporto stabile e di fiducia tra pets e bambini.

E le sorprese non finiscono qui! Quest’anno Purina ha fatto ancora di più, scegliendo tra gli elaborati finali i 20 più belli sul tema dell’adozione fantastica. Tra questi le tre classi già proclamate vincitrici hanno risposto in maniera molto creativa alla domanda «Come sarebbe adottare un cane o un gatto?», aggiudicandosi la possibilità di adottare a distanza – grazie ad ENPA – un pet meno fortunato.

L’immaginazione delle tre classi è stata infatti premiata e con il sostegno di Purina – che per un anno donerà gratuitamente il cibo – i bambini dell’Istituto Comprensivo Rossano 3° potranno impegnarsi per migliorare e arricchire la vita di un pet, ospite in uno dei rifugi ENPA vicino all’Istituto.

A scuola di Petcare sostiene l’adozione responsabile

PURINA – azienda leader nel settore petcare – conferma anche quest’anno il suo impegno nell’assistere i bambini nel loro percorso di sviluppo e nel coltivare un rapporto sano con gli animali da compagnia. L’obiettivo di “A Scuola di Petcare®” – uno dei progetti più longevi in Italia – è quello infatti di sensibilizzare i più piccoli e le famiglie verso gli amici a quattro zampe e i loro bisogni: durante le ore di lezione sarà approfondita, dapprima in modo teorico, la comunicazione con i cani e poi messi in pratica gli insegnamenti e le nozioni apprese durante la giornata.

Dal 2004 infatti Purina si impegna a stimolare la fantasia e la creatività dei più piccoli, aiutandoli a comprendere che adottare un cane e un gatto non è solo un gioco ma una scelta responsabile, da ponderare con attenzione.