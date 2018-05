Seconda Giornata Nazionale della Ricerca: come si può fare prevenzione a 360 gradi?

Quali sono gli orizzonti per la ricerca oncologica e qual è la situazione italiana? Quali sono le iniziative di prevenzione in atto e come si può fare prevenzione a 360 gradi, anche per evitare le recidive?

Sono queste alcune delle domande che guideranno il dibattito nel corso della Seconda Giornata Nazionale della Ricerca promossa dalla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e, che si terrà a Milano il 16 maggio presso l’Istituto Nazionale dei Tumori (Aula Magna, “Gianni Bonadonna” – Via Venezian, 1 – Milano).

La giornata sarà un’occasione per un dibattito e un approfondimento con esperti del settore e con i rappresentanti delle sedi LILT, sugli orizzonti della ricerca oncologica nel nostro Paese e sulle attività di prevenzione, così come avvenuto nel 2016 durante la prima edizione.

I lavori saranno suddivisi in tre sessioni: nella prima sessione si discuterà sugli orizzonti futuri della ricerca, nella seconda si presenteranno alcuni progetti su prevenzione e diagnosi precoce contro il cancro portati avanti concretamente dalle Sezioni Provinciali della LILT anche grazie al sostegno del 5×1000, nella terza sessione si terrà un focus particolare sulla prevenzione terziaria finalizzata a combattere le recidive.

L’iniziativa è dedicata alla memoria della giornalista Rai Maria Grazia Capulli, testimonial per alcune campagne nazionali LILT e scomparsa nel 2015 a causa di una patologia oncologica.

Tra i relatori figurano Francesco Schittulli presidente LILT Nazionale, Marco Alloisio, Presidente LILT Sezione di Milano; Enzo Lucchini, Presidente Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori; Luigi Cajazzo, Direttore Generale Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori; Massimo Casciello, Direttore generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero Salute; Giovanni Leonardi, Direttore Generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero Salute; Giulio Gallera, Assessore al Welfare di Regione Lombardia.