Sesso: nuovo trattamento contro la disfunzione erettile, iniezioni di staminali “viagra” contro l’impotenza

Un team di scienziati del Centro danese per la medicina rigenerativa hanno reso noto di avere sviluppato un nuovo trattamento contro la disfunzione erettile a base di cellule staminali: un’iniezione alla base del pene sembra in grado di rinvigorire i nervi e i vasi sanguigni dell’organo sessuale, rendendolo anche più grande, risultato che i farmaci non hanno mai raggiunto finora. La stampa britannica spiega che la ricerca – i cui risultati verranno divulgati a luglio in occasione del congresso della Società europea per la riproduzione umana e l’embriologia (Eshre) a Barcellona – è stata finora testata solo su uomini che hanno subito la rimozione della ghiandola prostatica a causa del cancro. Il direttore della struttura scandinava ha spiegato che i pazienti trattati hanno riacquistato le capacità di erezione per più di un anno, ma saranno necessari studi più approfonditi per garantire la sicurezza e l’efficacia anche a lungo termine del nuovo trattamento.