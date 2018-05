Presentata a Roma la settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione: la novità è “Terrevolute”

Si terrà, dal 19 al 27 Maggio prossimi, la tradizionale Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, annualmente promossa dall’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) e giunta alla 17° edizione; lo slogan di quest’anno (“POLITICHE DELL’ACQUA, MOTORE DI VITA ED INVESTIMENTO PER L’ECONOMIA. I CONSORZI DI BONIFICA PROTAGONISTI PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI”) si inserisce nell’impegno di ANBI per promuovere le potenzialità produttive ed occupazionali di investimenti infrastrutturali nella gestione delle risorse idriche. Durante la “Settimana” i Consorzi di bonifica “apriranno le porte” al territorio con centinaia di iniziative (visite guidate, concorsi scolastici, contest artistici, convegni, manifestazioni sportive, passeggiate, biciclettate, concerti…) lungo tutta la Penisola; ne saranno protagoniste assolute le “cattedrali dell’acqua”, autentici capolavori dell’ingegneria e dell’architettura idrauliche, aperti straordinariamente al pubblico.

“La Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione racconta la bellezza dei territori ed il lavoro di chi, come i Consorzi di bonifica, è impegnato quotidianamente a tutelarla e svilupparla; questa bellezza è un asset economico, interconnesso con la salvaguardia idrogeologica e la tutela dell’ambiente”: è con queste parole che Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI, presenta l’ edizione 2018 della manifestazione, di cui lo scrittore Antonio Pennacchi, autore del best seller “Canale Mussolini”, è testimonial di “Terrevolute | Festival della Bonifica”, la principale novità nel “cartellone”.

“Parlare di Bonifica – afferma Pennacchi – significa parlare dell’uomo perché, fin dalla preistoria, là dove c’è l’uomo, c’è agricoltura e quindi la ricerca di nuovi territori da coltivare.”

“Quella della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – è una storia di crescente radicamento sul territorio, coinvolgendo l’opinione pubblica nella conoscenza di attività, che cambiamenti climatici ed irrazionale consumo del suolo hanno reso imprescindibili per la vita quotidiana e lo sviluppo dell’economia.”

Dalla Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione prende avvio anche una rinnovata collaborazione con Legambiente: “Dalla prossima edizione – auspica Antonio Nicoletti, Responsabile Aree Protette e Biodiversità Legambiente – potremmo coordinare in un unico programma le iniziative, svolte in questo periodo a suggello di una collaborazione già in atto in molte zone del Paese.”

“Obbiettivo comune – chiosa il parlamentare pentastellato, Filippo Gallinella, promotore del rifinanziamento della legge contro la subsidenza – deve essere la valorizzazione di quelle attività ambientali, che la nuova programmazione della PAC post 2020 penalizza, non valorizzando così il territorio e le esternalità positive dell’agricoltura irrigua.”

Quest’anno, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, il cui programma è consultabile “in progress” sul sito www.anbi.it , si arricchisce di una proposta originale: una “quattro giorni” dedicata ai territori di bonifica con presenze internazionali, convegni scientifici, itinerari guidati, spettacoli (alcune “prime” assolute) con personaggi noti al grande pubblico. Dal 24 al 27 Maggio prossimi, “Terrevolute – 1°Festival della Bonifica” animerà il territorio di San Donà di Piave nel veneziano, grazie a convegni sulle nuove sfide per il governo del territorio, ma anche a tour, aperti a tutti, in bicicletta, autobus o, addirittura “dall’alto”; mercatini, degustazioni e spettacoli si susseguiranno in diversi angoli della città: sul palco saliranno conduttori radiotelevisivi come Massimo Cirri e Patrizio Roversi, divulgatori scientifici come Luca Mercalli, musicisti come la Banda Osiris, attori come Mirko Artuso, ma anche scrittori come Ulderico Bernardi. Filo conduttore della manifestazione è l’impegno comune a valorizzare, da diversi punti di vista, la cultura del territorio e la necessità di preservarla.

“A San Donà di Piave – conclude il Presidente di ANBI – nel 1922 nacque la moderna Bonifica; eravamo moderni allora e lo siamo anche oggi, perché la storia della Bonifica è una storia di innovazione e capacità di adattarsi al divenire del tempo, modernizzandosi.”