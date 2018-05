Settimana nazionale della celiachia: nelle scuole il menù è senza glutine ma con gusto

Milano Ristorazione rinnova anche quest’anno l’attenzione verso tutti coloro che hanno la necessità di seguire un regime alimentare particolare e propone oggi a circa 74.000 bambini il “Menù senza Glutine”. Un’occasione importante per rafforzare il valore simbolico che il pranzo rappresenta: un momento di convivialità e di inclusione.

In Italia la celiachia interessa 600mila persone, sebbene il numero appaia sottostimato, di cui tuttavia soltanto il 25% necessita di una dieta terapeutica che escluda la presenza di glutine, proteina contenuta nei prodotti naturali o industriali a base o contenenti grano.

Un piatto senza glutine ma che mantenga le caratteristiche di piacevolezza del gusto: è l’obiettivo di Milano Ristorazione che mette in tavola un menù di qualità, approvato da AIC Lombardia Onlus, con un primo piatto di fusilli di lenticchie rosse biologiche al pomodoro biologico e un secondo di tonno e insalata di stagione. Come companatico, gallette rigorosamente di riso, al posto del pane.

“La celiachia è conosciuta molto bene dai bambini, fa parte della loro quotidianità, soprattutto a scuola – commenta l’Amministratore Unico Fabrizio De Fabritiis – Capire che è possibile mangiare senza glutine, senza incorrere in rischi per la salute e con gusto, è fondamentale per favorire ancor di più l’integrazione dei bimbi celiaci con i compagni”.