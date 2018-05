Side events Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018: il 30 Maggio a Milano

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018, la Conferenza europea su “SDGs, Clima e il futuro dell’Europa” sarà preceduta il 30 maggio da due side event.

Making the SDGs: Green Economy and Gender Equality (SDG5) as a Connecting Glue

Il dibattito, organizzato da CEE Network for Gender Issues vuole affrontare le sfide sociali ed economiche quotidianamente incontrate da agricoltori biologici e dalle donne dopo la Grande Recessione, mentre provano a conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e promuovono lo sviluppo sostenibile in Europa. L’evento è un side event della Conferenza Europea su “SDGs, Clima e il futuro dell’Europa” del Segretariato ASviS, di cui CEE Network è un co-host.

Per la partecipazione è necessario effettuare la registrazione.

L’evento avrà luogo presso la sede della Fondazione Eni Enrico Mattei in Corso Magenta, 63 a Milano.

L’evento si terrà in lingua inglese.

Inclusive and Sustainable Finance

L’evento proposto da EPE – European Partners for the Environment si pone l’obiettivo di promuovere azioni più incisive da parte dei rappresentanti del mondo finanziario per lo sviluppo sostenibile, in particolare con l’elaborazione degli elementi di un Accordo di partenariato per una finanza inclusiva e sostenibile, da presentare al prossimo G20. L’evento è un side event della Conferenza Europea su “SDGs, Clima e il futuro dell’Europa” del Segretariato ASviS.

Per la partecipazione è necessario effettuare la registrazione.

L’evento avrà luogo presso Eurizon Capital in Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 a Milano.

L’evento si terrà in lingua inglese.