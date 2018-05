Sindaci: Pizzarotti, noi alternativi a populismo Lega-M5S

Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Italia in Comune vuole essere un’alternativa chiara e netta ai populismi del Movimento e della Lega, un’alternativa che oggi non c’è o si dimostra estremamente debole”. Lo ha detto Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, nel corso della convention del Partito in corso a Roma presso il Caffè Letterario nel quartiere Ostiense.

“Le forze alternative al populismo – ha aggiunto Pizzarotti – non fanno altro che litigare al loro interno, come è avvenuto durante l’ultima direzione del Pd, e non si rendono conto che strada allarmante sta prendendo l’Italia. Non riescono a fare sintesi, non hanno una visione di futuro precisa. è arrivato invece il tempo di scegliere da che parte stare e proporre un cammino all’Italia diverso da quello che esprimono Lega e 5 Stelle”.

Italia in Comune, ha aggiunto il presidente del nuovo movimento, “è un partito con ideali precisi e che guarda al risultato, parla di temi cari all’Italia: lotta alla disoccupazione, riforma della pubblica amministrazione, tutela delle piccole medie imprese, sicurezza, integrazione, diritti della persona e guarda all’Europa come alla casa di tutti noi. Pensiamo già alle prossime tornate elettorali, penso ad esempio alle regionali in Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna o Abruzzo. Italia in Comune c’è e vuole proporre la sua concreta idea politica”, ha concluso Pizzarotti.