Sindrome dell’intestino irritabile: Zespri è sponsor della seconda edizione degli IBS Days

Zespri, azienda leader mondiale nel settore dei kiwi di qualità, è sponsor della seconda edizione degli IBS Days 2018, il congresso scientifico dedicato alla sindrome dell’intestino irritabile che si terrà a Bologna il prossimo 17, 18 e 19 maggio.

Il congresso vuole essere un’occasione per fornire ai medici e agli operatori sanitari un aggiornamento e uno sguardo al futuro sul settore in rapida evoluzione delle terapie per la sindrome dell’intestino irritabile, una condizione molto comune e debilitante, che interessa circa il 10% della popolazione, soprattutto di sesso femminile.

L’evento, promosso dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, accoglierà gli interventi di autorevoli esperti a livello internazionale che si confronteranno sui criteri di Roma IV, epidemiologia, ruolo dei fattori genetici, dieta, microbiota, infiammazione e infezione, diagnosi e biomarcatori, nonché approcci terapeutici attuali e futuri.

Tra questi emerge anche il ruolo del kiwi all’interno della dieta quotidiana, i cui benefici sulla salute incidono in particolare nelle aree della digestione, con effetti significativi sull’intestino irritabile e relativi sintomi e microbiota. Sarà infatti questo il focus dell’intervento della dottoressa Juliet Ansell, Innovation Leader Health & Nutrition di Zespri che ne parlerà nella giornata di sabato.

Kiwi e funzioni intestinali

Circa il 30% della popolazione mondiale è affetto da almeno uno dei maggiori disturbi gastrointestinali funzionali, come dispepsia e sindrome del colon irritabile. In particolare, la costipazione cronica è il disturbo più comune. Queste condizioni hanno un pesante impatto sulla salute dell’individuo, influendo negativamente sulla sua qualità di vita. Tuttavia, l’alimentazione e uno stile di vita corretto possono prevenire i disturbi maggiori. Il kiwi Zespri Green, oltre ad avere un naturale effetto lassativo nella popolazione con costipazione, ha dimostrato, in un recente studio, di migliorare la funzione intestinale, grazie alla presenza dell’enzima naturale actidinina, che aumenta la ripartizione delle proteine e facilita la digestione delle fibre e di altri componenti.