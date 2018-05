Smog Piemonte: nei Comuni più a rischio servono politiche per migliorare l’aria 

In Piemonte i Comuni più a rischio sotto il profilo dello smog dovranno adottare politiche ambientali mirate a migliorare la qualità dell’aria. Lo prevede un provvedimento della giunta Chiamparino, approvato oggi, che indica i criteri per l’individuazione dei Comuni.

Oltre a Torino e a una trentina di altri centri nel torinese, l’elenco è corposo. Su proposta dell’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia, è stato stabilito che rientreranno nell’elenco tutti i Comuni piemontesi che hanno superato almeno uno dei limiti di legge per tre o più anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque. In questi territori dovranno essere applicate politiche ambientali integrate, dall’agricoltura all’energia, dall’industria ai trasporti.