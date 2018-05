Social: da Facebook a Tinder crollano i big, in auge siti di nicchia

“Grazie ad una severa selezione all’ingresso e ad una quota d’iscrizione per gli uomini, l’esatto contrario rispetto ai social network più importanti, sul sito d’incontri Aristofonte vi è oggi un boom di iscrizioni.

Rivolto principalmente alle donne che prediligono gli uomini più grandi di loro, Aristofonte – spiega in una nota –mantiene così un buon interesse della maggior parte delle giovani italiane (l’iscrizione premium per loro è gratuita). E sono proprio le più giovani ad essere attratte dai siti consentono di trovare esperienza e sicurezza e di relazionarsi quasi subito nella vita reale.“

“Una volta erano gli uomini più grandi a preferire le ragazze più giovani, oggi sono proprio le donne più giovani a scegliere uomini molto più grandi di loro per una storia d’amore o per un’avventura” commentano i responsabili di Aristofonte.

L’uomo maturo è più raffinato, ha viaggiato, è più colto e più istruito e può parlare con te di diversi argomenti. “I miei coetanei, invece, sono interessati solo al calcio, alla televisione e ai videogiochi” racconta un’iscritta al portale Aristofonte.

“Facebook invece sta perdendo il favore dell’utenza: solo il 30% degli iscritti ha postato nuovi contenuti in questi primi mesi del 2018.

E perfino il rivoluzionario Tinder sta crollando. In Italia su questa chat ci sono pochissimi utenti attivi ed ormai non si riesce ad incontrare più nessuno, forse anche per via dell’omicidio di quel ragazzo italiano avvenuto pochi mesi fa a Londra.

Ad essere stata travolta dalla gelosia è stata una commessa inglese che non ha proprio gradito il fatto che l’ex ragazzo avesse potuto utilizzare Tinder per conoscere altre donne.

L’omicidio è avvenuto 5 mesi dopo la fine della loro storia d’amore. La donna è uscita alle 6 del mattino, ha preso un taxi per andare a casa del fidanzato a Canning Town, nella zona est di Londra, e lo ha pugnalato a morte inferendogli 36 colpi.“