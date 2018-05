Spazio: partito il cargo Cygnus, a bordo anche lo strumento Cal per l’universo gelido

Gli astronauti a bordo della casa spaziale avranno presto nuovo lavoro da fare. È infatti in arrivo un carico di oltre 3 tonnellate tra rifornimenti, materiali ed esperimenti scientifici nuovi di zecca: il tutto a bordo della capsula Nasa Cygnus, partita il 21 maggio alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Partito dopo un rinvio, il cargo è stato realizzato dall’azienda Orbital Atk con l’importante contributo italiano della Thales Alenia Space di Torino. Il lancio è avvenuto a bordo di razzo Antares dalla base Nasa di Wallops Island, in Virginia.

Tra le new entry scientifiche, la principale novità portata da Cygnus è forse il mini laboratorio Cal (Cold Atom Lab) della Nasa, che permetterà di raggiungere le temperature più basse mai trovate nello spazio. Si tratta – riporta Global Science – di una scatola delle dimensioni di un cestello di ghiaccio, progettata per ‘congelare’ gli atomi fino a raggiungere temperature talmente basse da sfiorare quasi lo zero assoluto. Questo sarà possibile grazie a un sistema di laser, una camera sottovuoto e una specie di ‘coltello’elettromagnetico, ingredienti che saranno utilizzati per neutralizzare l’energia di alcune particelle di gas fino a renderle praticamente prive di movimento. L’assenza di moto renderà il gas oltre 10 miliardi di volte più freddo delle temperature che si trovano nelle profondità dello spazio: soltanto un miliardesimo di grado al di sopra dello zero assoluto. Una volta messo in funzione, il Cold Atom Lab potrebbe ridefinire la nostra comprensione della materia e della gravità, fornendo nuovi indizi su alcune delle forze più pervasive dell’Universo, come la gravità e l’energia oscura.

L’arrivo del Cygnus sulla Iss è previsto per giovedì 24 maggio. Sarà l’astronauta americano Scott Tingle a catturare il cargo con il braccio robotico, assistito dagli altri due americani a bordo, Ricky Arnold e Drew Feustel.