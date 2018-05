Spazio: 1,1 milioni di nomi nella sonda Parker in partenza verso il Sole

Grazie ad una memory card installata sulla sonda Parker della NASA, 1,1 milioni di nomi potranno partecipare a una missione eccezionale, il cui lancio è previsto il 31 luglio 2018.

La sonda prende il nome da Eugene Parker, il fisico che nel 1958 ha teorizzato il vento solare, rivoluzionando la comprensione del Sole e dei suoi meccanismi interni. La sonda solare, progettata e costruita per la Nasa dalla Johns Hopkins University, studierà la nostra stella, arrivando a soli 6 milioni di km dalla sua superficie e resistendo a una temperatura di circa 1.400 gradi.

La missione dovrebbe raggiungere il punto di massimo avvicinamento nel 2024: gli scienziati sperano che i dati raccolti possano rispondere a molti quesiti irrisolti, come le cause che stanno dietro l’enorme accelerazione del vento solare. Si spera inoltre di trovare un metodo per prevedere le eruzioni solari, eventi che potrebbero avere un impatto importante per la vita sulla Terra e per satelliti e astronauti nello spazio.