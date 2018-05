Staminali: sviluppati robot per produrre mini-organi umani

Esperti dell’Università di Washington hanno sviluppato un sistema che impiega robot per produrre mini-organi umani dalle cellule staminali. “E’ una nuova arma segreta nella battaglia contro le malattie. Di solito solo per un esperimento di questa ampiezza a un ricercatore serve un’intera giornata, mentre un robot può farlo in 20 minuti. A questo si aggiunge che i robot non si stancano e non commettono errori: per compiti ripetiti e tediosi come questo, i robot possono svolgere un lavoro migliore degli esseri umani,” ha spiegato a Science Daily Benjamin Freedman, dell’Universita’ di Washington.

Produrre in massa “organoidi” consentirebbe di ampliare l’impiego di mini-organi nelle ricerche e nella scoperta di nuovi farmaci, spiega Science Daily.