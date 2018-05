Staminali: valvola cardiaca coltivata in laboratorio cresce con il bimbo

Le valvole cardiache artificiali non crescono, e ciò rappresenta un problema in particolare per i neonati che soffrono di malformazioni del cuore: per evitare di dover ricorrere a ripetute operazioni, Simon Hoerstrup dell’Università di Zurigo, ha sviluppato un impianto naturale che cresce con il bambino.

Con il team del Centro Wyss di medicina translazionale a Zurigo, lo studioso ha sviluppato una tecnica di ingegneria tissutale basata sul prelievo di cellule staminali del feto: queste vengono coltivate in laboratorio in modo da formare una valvola cardiaca che può essere impiantata nel neonato e svilupparsi con lui. Le cellule staminali prelevate sono successivamente ‘seminate’ su un supporto in polimero, che dà la forma della valvola e che si riassorbe man mano che le cellule crescono nel bioreattore. Questa valvola è stata testata su pecore.

Questo risultato rappresenta una tappa importante prima dei test sugli esseri umani.