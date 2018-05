Il cargo Cygnus è in viaggio verso la Stazione Spaziale : trasporta 3,3 tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici. Il lancio è avvenuto per mezzo di un razzo Antares dalla base Nasa di Wallops Island, in Virginia.

Stazione Spaziale: lanciato il cargo Cygnus, a bordo tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici

Il cargo Cygnus è in viaggio verso la Stazione Spaziale: trasporta 3,3 tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici. Il lancio è avvenuto per mezzo di un razzo Antares dalla base Nasa di Wallops Island, in Virginia. Il cargo stato realizzato per conto dell’Agenzia spaziale statunitense dall’azienda Orbital Atk, con un importante contributo

