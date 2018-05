Nuova struttura per terapie cellulari in Europa grazie a Kite, Società del gruppo Gilead

Kite, società del gruppo Gilead, annuncia una nuova struttura dedicata all’ingegnerizzazione di terapie cellulari in Europa. L’impianto di quasi 11.000 mq di estensione, si trova nei pressi di Amsterdam e – una volta entrato a regime, nel 2020 – garantirà 500 nuovi posti di lavoro.

L’impianto ingegnerizzerà e produrrà terapie cellulari innovative, tra le quali axicabtagene ciloleucel (una terapia sperimentale con recettore antigenico chimerico delle cellule T (CAR-T, Chimeric Antigen Receptor T-cell). La terapia è approvata negli Stati Uniti, ed è attualmente sottoposta a revisione regolatoria da parte dell’EMA (Agenzia Europea per i medicinali).

“Siamo lieti di essere in prima linea nell’innovazione di terapie oncologiche che stanno portando nuove speranze alle persone con ematologici”, ha commentato John F. Milligan, PhD, Presidente e CEO di Gilead. “Questo nuovo impianto di produzione europeo ci consentirà di realizzare terapie cellulari personalizzate in una località geograficamente più vicina ai pazienti riducendo dunque, potenzialmente, i tempi di erogazione di cure urgenti”.

Negli USA l’azienda ha recentemente acquistato un nuovo edificio a Santa Monica, che verrà utilizzato per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di terapie cellulari, e ha anche affittato una struttura di 2500 mq a Gaithersburg, nel Maryland. Il sito del Maryland sosterrà le attività di un nuovo Cooperative Research and Development Agreement (CRADA, “Accordo cooperativo di ricerca e sviluppo”) con il National Cancer Institute (NCI) per lo sviluppo di terapie cellulari adottive mirate ai neoantigeni tumorali paziente-specifici. Situati sulla superficie delle cellule tumorali, i neoantigeni sono mutazioni uniche per ogni persona e per ogni tumore, presentando dunque le caratteristiche per un’attività antitumorale potenzialmente ancor più mirata.

“Siamo orgogliosi di essere all’avanguardia nello sviluppo delle terapie cellulari, che riteniamo abbiano il potenziale per trasformare la cura del cancro”, ha dichiarato Alessandro Riva, MD, Vicepresidente esecutivo di Gilead, Oncology Therapeutics & Head, Cell Therapy. “L’aggiunta di questi tre nuovi impianti e l’estensione del CRADA con i nostri collaboratori di ricerca presso il NCI ci aiuteranno a rendere le terapie cellulari disponibili a un maggior numero di persone affette da tumore in tutto il mondo”.

Informazioni su Gilead Sciences e Kite

Gilead Sciences è una società biofarmaceutica impegnata nella scoperta, sviluppo e commercializzazione di terapie innovative in aree terapeutiche nelle quali vi siano ancora esigenze mediche non soddisfatte. La mission dell’azienda è quella di migliorare in tutto il mondo l’assistenza ai pazienti affetti da malattie potenzialmente letali. Gilead ha sede a Foster City, in California, e opera in oltre 35 Paesi del mondo.

Kite, è un’azienda biofarmaceutica del gruppo Gilead. Kite è impegnata nello sviluppo di immunoterapie innovative per il cancro, con particolare attenzione riservata alle terapie ingegnerizzate con recettore antigenico chimerico delle cellule T (CAR-T, Chimeric Antigen Receptor T-cell).