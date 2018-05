Sudafrica: terremoto fa crollare miniera d’oro, almeno 4 morti

A causa di un terremoto che si è verificato ieri in Sudafrica, 13 minatori sono rimasti intrappolati nella miniera d’oro di Masakhane, del gruppo Sibanye-Stillwater, alla periferia di Johannesburg: l’azienda e la National Union of Miners ha reso noto che 4 di loro sono morti in seguito alle ferite riportate, 6 sono stati ricoverati in ospedale e 3 sono ancora intrappolati. All’inizio di febbraio, nella miniera d’oro di Beatrix nel Free State, gestita da Sibanye-Stillwater, un migliaio di minatori erano rimasti intrappolati sottoterra per 30 ore, a causa di problemi elettrici causati da una tempesta.