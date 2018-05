Svizzera, morta italiana in ospedale: 7 le vittime sulle Alpi

Si aggrava il bilancio della tragedia causata dal maltempo che ha sorpreso una comitiva in una zona tra la Pigne d’Arolla e il Monte Collon, nelle Alpi svizzere. Secondo quanto riportato dai media svizzeri, la polizia cantonale vallesana ha riferito del decesso, avvenuto nel tardo pomeriggio in ospedale, di una donna italiana di 42 anni. Il numero delle vittime della tragedia della Haute Route sale cosi’ a 7, tra cui 6 italiani.

Sono morti assiderati dopo aver trascorso la notte all’addiaccio la guida alpina italiana Marco Castiglioni, 59 anni, comasco ma residente in Svizzera; sua moglie Kalina Damyanova, 52 anni, nata e cresciuta in Bulgaria e che assieme al marito gestiva l’agenzia dedicata alle escursioni in montagna Mlg Mountain a Chiasso; tre persone di Bolzano, Elisabetta Paolucci, 44 anni, insegnante di scuola superiore che si era concessa un anno di pausa da lavoro, Marcello Alberti, 53 anni commercialista, e sua moglie Gabriella Bernardi, 52 anni, responsabile risorse umane alla Thun. Stamane era stato reso noto il nome del quinto italiano deceduto nella tragedia della Haute Route: Andrea Grigioni, 45 enne residente a Lurate Caccivio (Como), infermiere in una clinica ticinese.