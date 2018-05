Sweetguest: primo “Professional Co-Host” italiano di Airbnb

Sweetguest, la startup che ha rivoluzionato il modo di affittare casa per brevi periodi su Airbnb, è stata selezionata dal portale come primo partner italiano “Professional Co-Host”, il titolo riconosciuto alle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati nello svolgimento del ruolo di “host” Airbnb per conto dei proprietari di immobili.

Dalla sua fondazione nel marzo 2016 a oggi, Sweetguest ha intrapreso un percorso di crescita che ha visto rafforzare costantemente le sinergie con Airbnb e puntare all’eccellenza nella gestione dei profili e degli immobili, garantendo i migliori risultati e standard qualitativi sia ai proprietari, sia ai viaggiatori che scelgono una casa su Airbnb.

“Siamo felicissimi di questa collaborazione esclusiva con Airbnb”, ha dichiarato Edoardo Grattirola, Co-Founder di Sweetguest. “Questa partnership rappresenta il riconoscimento del nostro impegno costante nel garantire ai proprietari di casa e ad Airbnb il miglior servizio possibile, sempre nell’ottica del miglioramento continuo. Essere oggi l’unica azienda italiana è motivo di grande orgoglio e responsabilità, ma anche uno stimolo per continuare a crescere e fare sempre meglio”.

Chi sceglie di affidarsi a Sweetguest può confidare in un partner che ottimizza la visibilità e le prenotazioni su Airbnb, e la relativa redditività degli annunci, grazie a un team dedicato e a innovazioni tecnologiche come il “Booking Booster”, il software proprietario che permette di valorizzare e mettere in evidenza gli annunci su Airbnb e gestire la dinamica dei prezzi. Inoltre, Sweetguest affianca i proprietari anche su servizi relativi alla consulenza e gestione delle pratiche amministrative e burocratiche, in ottemperanza alle normative vigenti sugli affitti brevi, e segue servizi operativi necessari come pulizie, servizio lavanderia, shooting fotografico degli spazi, check-in, gestione del rapporto e delle comunicazioni con gli ospiti. Un modello di business che si traduce in risultati concreti per i proprietari di immobili, che hanno la possibilità di cogliere al meglio le opportunità offerte dagli affitti brevi e da Airbnb in ogni stagione o periodo dell’anno.

Dopo due anni di attività, Sweetguest può vantare tre sedi, a Milano, a Firenze e a Roma, oltre 500 immobili gestiti su Airbnb, con un tasso di occupazione medio superiore all’85%, oltre 44.000 ospiti accolti tra Milano, Firenze, Roma, Torino, Venezia, il Salento e la Liguria, e un team di oltre 30 dipendenti e 50 collaboratori.