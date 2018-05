Tarquinia (VT): domenica 13 maggio pulizia delle spiagge Saline e San Giorgio

Domenica 13 maggio 2018, dalle 10 alle 13, volontari e cittadini puliranno la spiaggia di San Giorgio e quella delle Saline a Tarquinia Lido.

Gli organizzatori (Comitato “Facciamola pulita”, Associazione ambientalista Fare Verde Tarquinia, Assolidi Tarquinia, Associazione per il Lido di Tarquinia Più, Associazione Fontana di Piazza Tarquinia) hanno chiesto e ottenuto l’inserimento della pulizia della spiaggia nell’iniziativa denominata “Let’s Clean Up Europe”, la campagna europea contro l’abbandono dei rifiuti, giunta alla quarta edizione.

“Invitiamo i cittadini e i sodalizi a partecipare alla manifestazione di domenica prossima – dichiarano gli organizzatori – si tratta di una pulizia di primavera per denunciare e affrontare il problema dei rifiuti abbandonati che sta diventando una vera emergenza ambientale. Per questo motivo abbiamo chiesto di inserire l’evento tra quelli in programma in tutto il nostro continente, nell’ambito dell’importante manifestazione Let’s Clean Up Europe.

La pulizia interesserà la spiaggia delle Saline e la vicina spiaggia di San Giorgio. L’appuntamento è alle ore 10 di domenica 13 maggio, sull’arenile vicino alla pineta di San Giorgio. Ai partecipanti saranno consegnati guanti e sacchi di plastica per la raccolta. I rifiuti non differenziabili saranno trasportati in discarica dalla ditta Lanzi, che effettua la raccolta e lo smaltimento dell’immondizia per il Comune. Quelli che sarà possibile differenziare saranno conferiti negli appositi contenitori.

Vogliamo bene al nostro mare e alla nostra spiaggia – concludono gli organizzatori – per questo chiediamo la collaborazione di tutti e invitiamo a partecipare anche chi non è residente a Tarquinia.”