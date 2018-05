Taste The Alps debutta a Cibus 2018: dalle montagne europee, i prodotti DOP e IGP della Valtellina

Prende il via con la partecipazione a CIBUS 2018 il progetto internazionale Taste The Alps, il percorso promozionale triennale (2018-2021) finalizzato ad aumentare la conoscenza e il consumo dei prodotti DOP e IGP del territorio valtellinese: la Bresaola della Valtellina IGP, i formaggi Bitto DOP e Valtellina Casera DOP, le Mele di Valtellina IGP, i Pizzoccheri della Valtellina IGP e i vini Rosso di Valtellina DOC/DOP, Valtellina Superiore DOCG/DOP, Sforzato di Valtellina DOCG/DOP e Alpi Retiche IGP.

Duplice la finalità dell’iniziativa, che sarà presentata in fiera sullo stand del suo soggetto promotore, il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina “Valtellina che Gusto!” (Pad. 08 – Stand L 032): dare risalto alle loro origini montane e valorizzarne le denominazioni di origine riconosciute a livello europeo DOP (Denominazione di origine protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta).

Il progetto è nato in occasione della call 2017 relativa al Regolamento UE 1144/2014, che ha tra i suoi obiettivi quello di rafforzare nei consumatori il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione Europea dei prodotti agroalimentari europei e dei prodotti contrassegnati da denominazioni certificate. A fronte di più di 50 domande di finanziamento da parte italiana, solo tre di queste sono risultate idonee ai requisiti e hanno ottenuto accesso ai finanziamenti tra cui il Progetto Taste The Alps presentato da “Valtellina che Gusto”, che si differenzia per le molteplici produzioni certificate che caratterizzano i prodotti Valtellinesi.

Nel dettaglio, il progetto Taste The Alps, in sinergia con i Consorzi di Tutela e Valorizzazione intende promuovere le eccellenze valtellinesi partecipando alle maggiori fiere di settore, eventi, cooking show e manifestazioni enogastronomiche in Italia, Francia e Germania, incontrando e presentandosi così a operatori di settore e consumatori. Un calendario ricco di iniziative che viaggeranno in Europa per presentare al meglio l’enogastronomia montana al pubblico.

Le eccellenze valtellinesi promosse dal progetto ovvero Bresaola, formaggio Valtellina Casera e Bitto, Mele, Pizzoccheri e Vino, custodiscono un heritage inestimabile in fatto di agricoltura montana e sono strumenti di salvaguardia e valorizzazione dei territori di origine. Nati nel cuore delle Alpi i prodotti Valtellinesi sono oggi tutelati da marchi europei di origine che ne assicurano la qualità, garantendo le caratteristiche uniche del prodotto e del processo di produzione. Il marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) designa in tutte le sue fasi, la produzione di un alimento in una data regione, grazie ad abilità riconosciute ed ingredienti locali le cui caratteristiche sono legate all’origine geografica; mentre il marchio IGP (indicazione Geografica Protetta) identifica un prodotto la cui qualità e caratteristica è strettamente legata ad un dato luogo o regione in cui si svolge almeno una fase di produzione, trasformazione o lavorazione.