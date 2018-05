Tecnologia: primo passo verso la creazione di “cyborg”

L’università di Tokyo ha sviluppato fibre muscolari vive, fatte crescere direttamente in strutture metalliche: lo studio, pubblicato su Science Robotics ha mostrato che dei piccoli robot bio-ibridi riescono a imitare i movimenti di un dito umano e restano perfettamente funzionanti per oltre una settimana.

I ricercatori sono riusciti a integrare tessuti viventi e macchine sviluppando un metodo per fare crescere i muscoli direttamente sullo scheletro del robot, partendo da cellule staminali chiamate mioblasti fino ad arrivare a tessuto muscolare scheletrico perfettamente funzionante.

I “cyborg” sono già stati testati per diversi compiti, come il trasporto di oggetti.