Il capo del gruppo sudcoreano LG, Koo Bon Moo, è morto oggi all’età di 73 anni.

LG è il quarto gruppo industriale più grande del Paese, conosciuto in tutto il mondo per la sua consociata LG Electronics, specializzata in smartphone e dispositivi domestici.

Koo aveva subito diverse operazioni cerebrali negli ultimi mesi. Aveva rilevato l’azienda nel 1995 da suo padre trasformandola in un nome conosciuto a livello internazionale.