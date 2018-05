Tecnologia e privacy: Apple rimuove le app che condividono la posizione degli utenti a terze parti

La rivista specializzata 9to5Mac riferisce che Apple starebbe rimuovendo dal suo App Store tutte quelle app che condividono i dati di posizione degli utenti con altre parti senza l’esplicito consenso degli interessati. La procedura è giustificata dalla violazione delle linee guida dell’azienda: le app non dovrebbero trasmettere “i dati di localizzazione dell’utente a terze parti senza il consenso esplicito dello stesso o per scopi non approvati“.

L’operazione sembra essere legata al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, che sarà pienamente effettivo dal 25 maggio. Secondo il GDPR le aziende devono ottenere un consenso esplicito e informato da parte delle persone di cui vogliono raccogliere dati personali.