Terremoto Centro Italia: pronto “Accupoli”, il nuovo centro polifunzionale di Accumoli

Verrà inaugurato il 27 maggio il nuovo centro Polifunzionale di Accumoli (Rieti), uno dei paesi più colpiti dal Terremoto del 2016. La struttura riciclabile e antisismica si chiama “Accupoli“, e sarà il nuovo centro di aggregazione destinato ad ospitare eventi e incontri per la collettività.

E’ la prima struttura in Italia realizzata in legno compensato nelle parti portanti. La struttura è stata realizzata grazie ad una gara di solidarietà di molti soggetti che vale circa 300mila euro.

“Accupoli” è stata progettata da Help 6.5, acronimo di Housing in Emergency for Life and People, l’associazione fondata a luglio 2017 dall’architetto torinese Lorena Alessio, ricercatrice al Politecnico di Torino, e da un pool di studenti ed ex studenti dell’ateneo stesso. La nascita di Accupoli s’inserisce nella collaborazione fra il Politecnico di Torino e il Kobayashi Lab di Tokyo ed è lo sviluppo concreto di un modulo sperimentale nato sulla falsariga del sistema costruttivo Veneer House, messo a punto dal professor Hiroto Kobayashi dopo il Terremoto del Tohoku del 2011.