Terremoto Centro Italia: domani il sindaco Amatrice incontra il Principe Carlo

Il Sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, ha raggiunto oggi l’Inghilterra per incontrare i referenti di Intbau Italia e del World Monument Fund. Domani Palombini sarà in Cornovaglia, a Poundbury, dove incontrerà il Principe di Galles, Carlo d’Inghilterra, che nell’aprile del 2017 aveva visitato il borgo reatino distrutto dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. Intbau, International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism è una charity internazionale non profit che sotto il patrocinio dello stesso reale britannico si occupa della promozione delle tradizioni dei territori e del mantenimento del carattere locale dei luoghi.