Terremoto Centro Italia: Bolognola ha “solo voglia di ripartire”

Bolognola, uno dei paesi del Maceratese colpiti dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016, ha “solo voglia di ripartire“: lo ha dichiarato il sindaco Cristina Gentili durante l’inaugurazione dei nuovi uffici comunali.

“Siamo un piccolo paese, un’identità forte che ama il territorio e vuole assolutamente rimanere. Un’identità – spiega il primo cittadino – che non va assolutamente cancellata o dimenticata ma solo appoggiata e fatta ripartire. Non ho nulla contro le fusioni ma ogni paese ha la sua identità che va conosciuta e, per quanto piccola, dimostrare che può fare dei numeri“. “Avevamo tanti progetti di sviluppo, turismo e agricoltura. Li abbiamo accantonati ma non ce ne siamo dimenticati. La voglia è solo di ripartire“.