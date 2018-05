Terremoto Centro Italia: domani l’inaugurazione del nuovo campo sportivo di Amatrice

E’ in programma domani l’inaugurazione del nuovo stadio comunale “Paride Tilesi” di Amatrice, alla presenza del Ministro per lo Sport, del direttore generale della Lega Serie A, del presidente della Lega B, del presidente dell’istituto per il credito sportivo, del sindaco Sergio Pirozzi, e dei principali partner che hanno contribuito al progetto. L’impianto, al centro delle operazioni di soccorso e di gestione dell’emergenza a seguito del terremoto del 2016, verrà donato alla comunità del borgo reatino distrutto dal sisma in una veste completamente rinnovata, grazie all’impegno di Lega Serie A e Lega Serie B, e alla squadra di finanziatori composta dalla Fondazione Milan, dall’Atalanta Bergamasca Calcio, dal Torino Football Club e dall’Istituto di Credito Sportivo.