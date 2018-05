Terremoto Centro Italia: Castelluccio, riunione in prefettura su Fioritura 2018 e viabilità

Si è svolta giovedì 17 in Prefettura a Perugia un’importante riunione in merito alla prossima ‘Fioritura’ e alle problematiche segnalate dal Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, relative alla viabilità di accesso a Castelluccio. Al tavolo insieme al Prefetto S.E. Raffaele Cannizzaro ed al Sindaco, erano presenti l’arch. Diego Zurli per la Regione Umbria, il Presidente dell’ Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Oliviero Olivieri, il Questore di Perugia, dott. Giuseppe Bisogno, l’ Ing. Solinas per la Provincia di Perugia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giovanni Fabi e i rappresentanti di ANAS della Prefettura e della Provincia di Macerata.

La riunione è stata convocata dal Prefetto a seguito di una nota inviata dal Comune di Norcia lo scorso 2 maggio attraverso la quale il Sindaco esprimeva le problematiche venutesi a creare con la sentenza n.19 del Commissario nazionale per gli Usi Civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, dissequestrando i terreni ma sancendo comunque l’impossibilità ad essere adibiti come aree parcheggio.

Tutti i presenti hanno preso atto della paradossale situazione proponendo possibili ipotesi di soluzione finalizzate a mitigare l’impatto che tale sentenza può avere sulla gestione dell’accesso a Castelluccio in occasione della Fioritura e della prossima estate. La riunione sarà aggiornata, qualora necessario, la prossima settimana. Il Sindaco Alemanno, non appena disporrà di elementi chiari e certi, incontrerà gli abitanti di Castelluccio per informare sulla situazione.