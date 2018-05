Terremoto Centro Italia, continuano le scosse: l’esperto Ingv fa il punto della situazione [VIDEO]

A quasi due anni dai forti terremoti che hanno scosso il Centro Italia, continuano le piccole scosse in particolare nella zona di Amatrice-Leonessa. L’esperto Ingv Alessandro Amato, attraverso il suo profilo Facebook, pubblica un video in cui fa il punto della situazione.

“Continuano i piccoli terremoti nella zona della sequenza del 2016. – spiega Amato – In questi ultimi giorni qualche epicentro nella zona di Amatrice-Leonessa, come questi che mi sono passati davanti in sala sismica un’oretta e mezza fa. La zona a nord, quella di Muccia e Pieve Torina, sembra avere rallentato negli ultimi giorni, – conclude – ma non lo diciamo troppo…”