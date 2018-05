Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli ha inaugurato questa mattina l’ITCG “E. Mattei” di Casamicciola Terme dopo i lavori di messa in sicurezza per il ripristino dell’agibilità della struttura, rimasta chiusa per i danni riportati in seguito al terremoto del 21 agosto 2017. Alla cerimonia hanno partecipato il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Consigliere Metropolitano Delegato all’Edilizia Scolastica e le massime autorità civili e religiose.