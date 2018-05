Terremoto Norcia: in futuro un “unico e moderno polo scolastico”

“La Norcia del futuro, quella del post terremoto, dovrà avere un unico e moderno polo scolastico dove ospitare tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Siamo solo alle battute iniziali, ma nei tempi giusti per avviare non solo la ricostruzione di cio’ che il terremoto ha distrutto, ma anche per pensare di realizzare qualcosa di nuovo per la nostra città“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco Nicola Alemanno.

Al momento tutti gli studenti si trovano all’interno di edifici nuovi ma temporanei. Le classi delle superiori sono all’interno di moduli container, mentre materna, elementari e medie nelle scuole realizzate dalla Fondazione Francesca Rava.