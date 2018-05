Terremoto Nord Italia, la Protezione Civile: “Non abbiamo notizie di danni”

“Siamo in contatto coi sindaci dei Comuni interessati e al momento non ci sono segnalazioni di danni evidenti o di problemi alle persone”. Lo dice, contattato dall’ANSA il direttore della protezione civile dell’Emilia-Romagna Maurizio Mainetti, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.3 in provincia di Piacenza alle 18.41, a una profondita’ di 28 chilometri, a cui hanno fatto seguito altre due scosse di intensita’ inferiore (2.6 alle 18.51 e 2.1 alle 19.32).

La zona interessata e’ la prima collina piacentina, e l’epicentro e’ Gropparello, in Valdarda. Anche i vigili del fuoco di Piacenza confermano di aver ricevuto numerose telefonate sia dalla citta’ che da diverse parti della provincia dove la scossa ha fatto sobbalzare i mobili e spostato lampadari nelle abitazioni. Pero’, al momento, non risulta alcun intervento di soccorso. Anche al 118 non risultano interventi sanitari legati all’evento sismico.