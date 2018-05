Torna la Giornata Nazionale “in cammino nei Parchi”, per camminare in libertà sui sentieri montani

Torna la giornata nazionale di Club alpino italiano e di Federparchi dedicata al camminare in libertà per scoprire paesaggi e meraviglie di montagne e Parchi d’Italia, incontrandosi sui sentieri.

Domenica 13 maggio è infatti in programma la 6ª edizione di “In cammino nei Parchi”, compresa, come ormai da tradizione nella Giornata Nazionale dei Sentieri del CAI: in programma 63 appuntamenti escursionistici in 43 aree protette di 18 regioni, che coinvolgono 109 Sezioni del Club alpino. Obiettivo promuovere l’escursionismo naturalistico e culturale per tutti.

Le escursioni, aperte a soci e non soci CAI, giovani, anziani e famiglie, comprendono attività di pulizia, manutenzione e segnatura dei sentieri, con focus sulle particolarità naturalistiche, storiche e culturali delle zone attraversate.

Una ventina di esse si svolgeranno tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, sei in Piemonte, cinque in Emilia Romagna e altrettante in Abruzzo.

“La giornata si rivolge a ogni visitatore, turista, escursionista e alpinista, per partecipare ed essere anche protagonista, collaborando insieme alla manutenzione e alla tematizzazione dei sentieri, alla conoscenza del territorio, alla cura e al rispetto per la natura“, afferma Filippo Di Donato, presidente della Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano del CAI, che coordina le iniziative. “Un altro obiettivo è sicuramente l’armonizzazione della segnaletica dei sentieri su base nazionale, secondo i riconoscibili standard del Cai (segnavia rosso-bianco-rosso), per facilitare una percorrenza il più possibile sicura e promuovere i messaggi del Sentiero Italia“.

Una realtà, quella del Sentiero Italia (oltre 6.000 km di tracciato che da S.Teresa di Gallura in Sardegna, attraversa Sicilia, Appennino e Alpi per terminare a Trieste), che il CAI intende rilanciare proprio quest’anno con il progetto CamminaItaliaCai, il quale comprende la rivisitazione e il ripristino dell’intero tracciato, a cui seguirà la pianificazione di eventi per valorizzarlo e promuoverlo.

“In cammino nei Parchi” anticipa la Giornata Europea dei Parchi del 24 maggio, che celebra l’istituzione della prima area protetta, avvenuta in Svezia nel 1909.