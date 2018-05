Un uomo è morto in un incidente a Piscopio, frazione di Vibo Valentia: il 63enne era alla guida di un trattore e stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto.

Sul posto i sanitari del servizio di emergenza 118 e un’eliambulanza. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.